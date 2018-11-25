أمير المنطقة يرعى يوم الثلاثاء ملتقى الجمعيات الخيرية

إبراهيم الزهراني(صدى):

يرعى صاحب السمو الملكي الامير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز امير منطقة الباحة بعد غد الثلاثاء ملتقى الجهات الخيرية بالمنطقة والذي ينظمه فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة. تحت عنوان “وفق عمل تنموي متميز في منطقة الباحة “. وذلك في فندق سويس انترناشيونال بمدينة بلجرشي. وأوضح مدير عام الفرع شايق بن محمد الشايق ان فكرة الملتقى انطلقت من التحول الوطني الذي تشهده المملكة على كافة الأصعدة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين. لافتا إلى دعم الدولةللقطاع الخيري الأمر الذي يجعل التحول امر ضروري. وأشار شايق إلى ان من أهداف الملتقى تحقيق العمل التطوعي في الجهات التنموية وفق رؤية الوزارة لتحقيق الرؤية ٢٠٣٠، والتعريف بالأدوار المطلوبة من الجهات التنموية لتحقيق هذه الرؤية في القطاع التنموي، والبناء المتميز للمشاريع التنموية في الجهات الخيرية وفقا للرؤية.

وذكر مدير عام الفرع ان الفئات المستهدفة هم أعضاء مجالس الإدارة في الجمعيات ولجان التنمية وكذلك العامين فيها وفي فرع الوزارة والمهتمين بالعمل التنموي بالمنطقة.

سيتضمن جدول عمل الملتقى عدد من الجلسات لورش العمل التالية:

إنشاء وحدات العمل التطوعي وفق رؤية الوزارة لتحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠

دور الجهات الخيرية في تحقيق الرؤية للتحول الوطني

وورشة مستمرة بعنوان ” صالون الاستشارات لبناء المشاريع، فيما سيكون هناك فقرة لتلاوة التوصيات.

واختتم الشايق تصريحه بالشكر والتقدير لسمو امير المنطقة على رعايته للملتقى وعمه المستمر للقطاع الخيري في المنطقة ليؤدي دوره المناط به. لافتا إلى ان من يرغب التسجيل في الملتقى عبر الرابط التالي هنا .