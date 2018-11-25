الزعاق: بقي 7 أيام فقط على مربعانية الشتاء

علي القحطاني(صدى):

أوضح الدكتور خالد الزعاق، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء، أنه بقي سبعة أيام فقط على مربعانية الشتاء حيث ستبدأ يوم الاثنين القادم.

وقال في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” بقي سبعة أيام على مربعانية الشتاء وخلال اليومين القادمين سنحس بأول انخفاض محسوس لدرجات الحرارة وخاصة في الصباح الباكر فيوم الاثنين القادم الثالث من ديسمبر أول المربعانية وعشرين يوماً منها وسم ” .