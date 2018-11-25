هيلتون: وظائف شاغرة في الرياض والظهران
كشفت شركة هيلتون للفنادق والمنتجعات والضيافة، اليوم الأحد، عن توافر وظائف للسعوديين والمقيمين، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس؛ وذلك للعمل بفروع الفنادق بالمملكة في كل من ” الرياض، والظهران ” .
وأوضحت ” الشركة ” ، أن التقديم مُتاحٌ بدءًا من اليوم، وأن الوظائف المتاحة على المسميات التالية ” مدير المنتجع الصحي، ومسؤول خدمة الضيوف (الرياض ) ، ومدير مطعم، وطاهي أطباق (الظهران ) .
وأشارت ” الشركة ” ، إلى أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول من خلال هذا الرابط هنا .
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