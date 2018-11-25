هيلتون: وظائف شاغرة في الرياض والظهران

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة هيلتون للفنادق والمنتجعات والضيافة، اليوم الأحد، عن توافر وظائف للسعوديين والمقيمين، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس؛ وذلك للعمل بفروع الفنادق بالمملكة في كل من ” الرياض، والظهران ” .

وأوضحت ” الشركة ” ، أن التقديم مُتاحٌ بدءًا من اليوم، وأن الوظائف المتاحة على المسميات التالية ” مدير المنتجع الصحي، ومسؤول خدمة الضيوف (الرياض ) ، ومدير مطعم، وطاهي أطباق (الظهران ) .

وأشارت ” الشركة ” ، إلى أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول من خلال هذا الرابط هنا .