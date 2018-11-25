بالفيديو.. سعادة رئيس الشيشان لتفوق حصانه على حصان ولي عهد دبي

ابوظبي(صدى):

حصل حصان رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف، اليوم الأحد، على لقب الشوط الخامس الرئيسي، بعد فوزه على مضمار ” ميدان ” العالمي، لمسافة 1600 متر، برعاية ” غلف نيوز. دوت كوم. ”

وقطع الحصان ” كوزمو شارلي ” مسافة السباق بزمن قدره (1.38.19) دقيقة، بقيادة الفارس باتريك دوبس، وإشراف المدرب دوغ واتسون، بفارق طولين وربع الطول عن ” اتجاه ” للشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم.

وحل الحصان ” روديني ” لعبدالله سعيد النابودة في المركز الثالث.