بالفيديو.. سعادة رئيس الشيشان لتفوق حصانه على حصان ولي عهد دبي
حصل حصان رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف، اليوم الأحد، على لقب الشوط الخامس الرئيسي، بعد فوزه على مضمار ” ميدان ” العالمي، لمسافة 1600 متر، برعاية ” غلف نيوز. دوت كوم. ”
وقطع الحصان ” كوزمو شارلي ” مسافة السباق بزمن قدره (1.38.19) دقيقة، بقيادة الفارس باتريك دوبس، وإشراف المدرب دوغ واتسون، بفارق طولين وربع الطول عن ” اتجاه ” للشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم.
وحل الحصان ” روديني ” لعبدالله سعيد النابودة في المركز الثالث.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 38790 ] نشر منذ 12 دقيقة
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