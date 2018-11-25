التفكير النقدي عند محمد بن سلمان ودوره في رسم السياسات ومواجهة التحديات

‏التفكير النقدي عند القائد وسيلة عقلانية لتقييم الواقع والقضاء على الافتراضات،

فمواجهة المواقف الصعبة تكشف مهارات القائد وطبيعة تفكيره في رسم السياسات وتجاوز التحديات.

ولي العهد محمد بن سلمان لايفترض الكمال بعلاقاته ولايستبعد حدوث الأزمات والتحديات،

ولكن القادة العقلانيون

ينحازون للخيارات المحسوب بدقة،

فعندماحوصر بالأسئلة الاستفزازية من وسائل الإعلام الغربي تجاوز التحدي بمهارة ودبلوماسية ،

بل صنع من الأسئلة السيئة فرصة جيدة ،أتاحت له طرح سياسات المملكة الاقتصادية والسياسية تجاه الولايات المتحدة الامريكية والمنطقة العربية ،

ولي العهد محمد بن سلمان من نوعية القادة الذين يصنعون من التحدي فرصة ،

ويقلبون المواقف السلبية لصالح أهدافهم الايجابية الطموحة،

فعندما سُئل عن قول الرئيس الأمريكي ترامب

بأنكم لن تبقوا لأسبوعين دون حاجة لحماية الولايات المتحدة،

أجاب في حينه بأن السوء متوقع،

وأنه يعمل ضمن اطار لايمكنه بأن يحظى باصدقاء يقولون أموراً جيدة عنه بنسبة 100%

ويكفيه مساحة 99% من العلاقات الجيدة والتي سيعمل ضمن اطارها،

وهذا فقط كفيل بأن يفهم العالم أن العلاقات ستبقى قائمة ولن تتأثر بالتحديات،

فالمملكة العربية السعودية شريك اقتصادي وسياسي للولايات المتحدة الأمريكية وهي تدرك ذلك ،ومن الطبيعي لا يمكنها التفريط في علاقتها معها،

تصريح الرئيس الأمريكي ترامب الأخير لم يكن مفاجئة ،

ومن أطلع على حوار ولي العهد في بلومنبرغ لن يتفاجئ بطبيعة

موقف الرئيس الامريكي ترامب ،

ولا بد أن كل مطلع أدرك بأن علاقة السعودية مع أمريكا تقوم على أسس عقلانية وقوية،ويحكمها خطة بعيدة المدى غير خاضعة للطوارئ ،

فاجابات ولي العهد حفظه الله كانت تدل دلالة أكيدة أن هناك واقع اقتصادي لابد أن يحكمه وعي دبلوماسي وعلاقات جيدة،ولابد أن تستمر العلاقات طبيعية بين قوتين عظمى من دول العالم ،

وهناك طبيعة للعلاقة ليس من السهل نسفها أو تشويها،

السعودية وأمريكا شريكان في الحرب ضد الارهاب

وشريكان في الحد من التوسع الايراني،

وتجمعهما إستثمارات وفرص اقتصادية وتجارية كبيرة،فقبل تصريح ترامب كنا نملك تصور كامل لمنهج التفكير الذي يتمتع فيه ولي العهد السعودي

ونعرف نوعية الاستجابات الرزينة المتوقعة عند

حدوث كل تحدي قد يواجه علاقة السعودية مع الدول الاخرى.

ولي العهد محمد بن سلمان قائد

يملك القدرة على الوصول لأصل المشكلة

ويواجهها بهدوء ولا يخشى حدوثها ،

والأهم من ذلك هو يدرك جيداً كيد اعداء المملكة العربية السعودية ،

ولكنه يملك منهج علمي منظم في التفكير.يمكنه من اتخاذ القرارات الصائبة والاجابات الواضحة الشفافة فيما يخص مستقبل الوطن أو القضايا الدولية حتى في أكثر المواقف سوءا.