سيمينس الألمانية: وظائف إدارية شاغرة لذوي الخبرة والخريجين

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة سيمينس الألمانية الدولية “ SIEMENS ” ، اليوم الأحد، عن توافر وظائف إدارية لذوي الخبرة والخريجين الجدد، من حمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير؛ وذلك للعمل بفروع الشركة وعدد من مشاريعها بالمملكة في كل من ” الرياض، والخبر ” .

وأوضحت ” الشركة ” ، أن التقديم مُتاح بدءًا اليوم، وأن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية ” موظف إدارة الموارد البشرية (الخبر): درجة البكالوريوس في تخصص إدارة الموارد البشرية، أو أي مجال ذي الصلة، خريجي تكنولوجيا المعلومات (للسعوديين/ الخبر): درجة البكالوريوس (نظم إدارة المعلومات، هندسة البرمجيات، وتكنولوجيا المعلومات) ، مراقب المستندات (الرياض): درجة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة، ومساعد مدير الاستشارات المالية التجارية (للسعوديين/ الرياض): درجة الماجستير أو البكالوريوس في (المالية، أو المحاسبة، أو إدارة الأعمال)، أو المجالات ذات الصلة.

وأشارت ” الشركة ” ، إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي هنا .