الجهات الأمنية تباشر غرق طفل بخزان منزله في الجعرانة

نايف السالم(صدى):

باشرت الجهات الأمنية بمكة المكرمة، اليوم الأحد، حادث غرق طفل بخزان منزله بضاحية الجعرانة.

هذا وتلقى مركز العمليات الأمنية بمنطقة مكة المكرمة، بلاغًا من مقيم مالي الجنسية، يفيد بسقوط طفل يبلغ سنتين في خزان منزله، نتج عنه وفاة الطفل، فيما تم إخراجه بواسطة ذويه، قبل وصول الجهات المختصة.

وتابعت ” دوريات الأمن ” ومركز شرطة الشرائع موقع البلاغ، وإعداد محضر مشترك، واتخاذ الإجراءات اللازمة، وتم نقل جثمان الطفل لثلاجة الموتى بمستشفى الملك عبدالعزيز.