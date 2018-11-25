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عمر السومة يوجه نصائح للاعبي ” الاتحاد “

عمر السومة يوجه نصائح للاعبي ” الاتحاد “
نواف السالم(صدى):

وجه عمر السومة، مهاجم نادي الأهلي، نصائح للاعبي نادي الاتحاد، قائلًا: ” أطلب منهم تطبيق كلام المدرب إن أرادوا الفوز. ”
وتابع أن مشكلة الاتحاد الرئيسية هي حماسهم الزايد داخل الملعب.

يذكر أن الاتحاد خسر بثلاثة اهداف لهدف من الأهلي، في الجولة العاشرة من الدوري السعودي للمحترفين، في مباراة سجل فيها عمر السومة هدفًا وصنع آخر.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 11643 ] نشر منذ 22 دقيقة

‏دق التحيةللملوك السلاطين
وخل العرب تشهد على قوة الطخ
اسمك عمر معروف ترجع على مين
ثاني الصحابة فاضخ قلوبهم فضخ☺ ‎

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