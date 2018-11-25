الجامعة الإسلامية تعلن عن وظائف تعليمية شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت الجامعة الإسلامية عن توفر وظائف تعليمية شاغرة للسعوديين على مسمى مدرس لغة، لحملة درجة الماجستير في تعليم اللغة الإنجليزية، وترغب الجامعة بشغلها عن طريق المسابقة الوظيفية.

وأكدت الجامعة أن الشروط والمستندات المطلوبة في ملف (pdf) هي صورة مصدقة من المؤهل العلمي وكذلك شهادة الخبرة، و صورة من الباقة الشخصية،،وصورة مصدقة من بيان الخدمة إن وجد، و صورة شخصية، و صورة من اجتياز اختبار كفايات المعلمين بقسميه العام والتخصص، و أن يكون حاصلًا على درجة لا تقل عن (7) درجات في اختبار اللغة الإنجليزية (IELTS)، أو ما يعادلها، و الأفضلية لمن لديه خبرة في تعليم اللغة الإنجليزية،ة ألا يكون على رأس العمل في أي جهة حكومية، و تعبئة نموذج (101/ ب) لغير الموظفين والمستخدمين.

وطالبت الجامعة الراغبين ممن تتوفر لديهم شروط شغل هذه الوظائف التقدم من خلال موقع الجامعة الإلكتروني: (هنا)، وذلك خلال الفترة من تاريخ 20 ربيع الأول 1440هـ إلى تاريخ 27 ربيع الأول 1440هـ.