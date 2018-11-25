5 خطوات يجب اتباعها عند تعطل المركبة بالطريق العام

علي القحطاني(صدى):

أوضح ” المرور السعودي ” ، اليوم الأحد، عدة خطوات على قائدة المركبات اتباعها إذا ما تعطلت بهم مركباتهم على الطرق العامة.

ونشر الحساب الرسمي ” للمرور ” ، تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، تضمنت إنفوجراف يشمل 5 خطوات وعلق عليه قائل: ” عند تعطل المركبة على الطرق العامة، لسلامتكم نرجو اتباع الآتي : ” توقف بجانب الطريق، أضئ أنوار المركبات التنبيهية، ضع مثلث الطوارئ العاكس خلف المركبة لتنبيه بقية المركبات، اتصل بالطوارئ، تجنب الوقوف أمام المركبة ” .