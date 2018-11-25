بالفيديو.. ” الصفيان ” يوضح أسباب غرق بعض الأحياء بالمنطقة الشرقية

نايف السالم(صدى):

كشف المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد الصفيان عن أسباب غرق بعض الأحياء في المنطقة.

‎

وأوضح المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية خلال مداخلة عبر برنامج معالي المواطن ، أن المنطقة شهدت أمطار كثيفة خلال ال٥ ساعات الماضية، وتم تصريف أكثر من مليوني متر مكعب من خلال محطات الضخ المتواجدة بالمنطقة.

أضاف ” الصفيان ” : تم الاستعداد لموسم الأمطار حيث تم نشر عدد من ٣٠٠ إلى ٥٠٠ عامل في الطرق والميادين والأحياء، مبينا أنه بالتزامن مع الحالة المطرية تم التعامل مع الكثير من الطرق والأحياء وخاصة التي لاتوجد بها شبكة تصريف مياه أمطار، ونعاني فيها من ارتفاع منسوب المياه، التي أدت إلى غرق الكثير من الأحياء.

وأكد المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية، أن سبب غرق حي الفخارية 1 هي شبكة تصريف المياه حيث جاري العمل فيها على قدم وساق، وسيتم استلامها في شهر 1/1441 .

وعلق على غرق نفق الأمير نايف مع الملك فهد الذي بلغ تكلفته ٣٠ مليون ريال ومع ذلك التصريف بداخله غير جيد قائلا: ” النفق شهد حالات مطرية عديدة لكن الحدث الاستثنائي الذي شهدته المنطقة بطول أمطار غزيرة أدى إلى إغلاقه احترازيًا حيث استقبل كمية كبيرة من الأمطار خاصة من الأحياء القريبة منه، و جاري التعامل مع النفق وسيتم فتحه مرة آخرى “.