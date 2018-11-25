ملك البحرين يقلّد ولي العهد وسام الشيخ عيسى بن سلمان

المنامة(صدى):

قلّد ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، وسام الشيخ عيسى بن سلمان تقديرا لإسهاماته.

يذكر أن سمو ولي العهد، كان قد وصل إلى البحرين قادماً من الإمارات مساء الأحد، وهي المحطة الثانية بجولته الإقليمية التي تشمل عدداً من الدول العربية.

وكان ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد في وداع ولي العهد السعودي لدى مغادرته الإمارات بعد زيارة رسمية لدولة الإمارات استغرقت 3 أيام.