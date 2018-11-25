ملك البحرين يقلّد ولي العهد وسام الشيخ عيسى بن سلمان
قلّد ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، وسام الشيخ عيسى بن سلمان تقديرا لإسهاماته.
يذكر أن سمو ولي العهد، كان قد وصل إلى البحرين قادماً من الإمارات مساء الأحد، وهي المحطة الثانية بجولته الإقليمية التي تشمل عدداً من الدول العربية.
وكان ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد في وداع ولي العهد السعودي لدى مغادرته الإمارات بعد زيارة رسمية لدولة الإمارات استغرقت 3 أيام.
mutrafi-h[ عدد التعليقات: 630 ] نشر منذ 3 ساعات
صيحه ,,,, والصيحه ترعب القلوب ,والحر يحوم (والارانب اخمرت ) وثعالب الاعلام الماجور اندحرت حمى الله ولي عهدنا في حله وترحالة واينما وطت قدماه صيحه ,,, على الاعلام الماجور المسيس ,,,, صيحه ,,حنا قي الميدان ندح دح العقول والعقل والمنطق يسود على اهل الزور والبهتان (ندح والدحه شمالية ) يعني حنا اهل الدحه حنا قلب الامه الاسلامية مساء الخير يا وطن نصر يتبع نصر بعز وشموخ ,الحمد لله .