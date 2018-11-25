بالفيديو والصور.. الأهلي يفوز على الاتحاد بثلاثية مقابل هدف

ماجد محمد(صدى):

حقق فريق نادي الأهلي فوزًا رائعًا على غريمه الدائم نادي ” الاتحاد ” ، وذلك بنتجة 3-1 ، خلال اللقاء الذي جمعهما اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة العاشرة بدوري كأس الأمير ” محمد بن سلمان ” .

وافتتح التسجيل بالمباراة لاعب نادي الاتحاد ” فهد المولد ” حيث أحرز الهدف الأول والوحيد للاتحاد بالدقيقة 7 ، فيما سجل اللاعب ” عمر السومة ” في الدقيقة 21 أول أهداف النادي الأهلي، وأتبعه اللاعب ” عبدالفتاح عسيري ” بالهدف الثاني في الدقيقة 49، وأحرز اللاعب ” عبدالله السعيد ” الهدف الثالث في الدقيقة 76 معلنًا فوز الأهلي بلقاء الديربي على نظيره الاتحاد.

🎥 فيديو للهدف الأول لنادي #الأهلي سجله اللاعب : عمر السومة في الدقيقة 21

الاتحاد 1 : 1 الأهلي #الاتحاد_الأهلي pic.twitter.com/I7uWZuXD7H — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) November 25, 2018

🎥 فيديو للهدف الثاني لنادي #الأهلي سجله اللاعب : عبدالفتاح عسيري في الدقيقة 49

الاتحاد 1 : 2 الأهلي #الاتحاد_الأهلي pic.twitter.com/kyj8zuouvn — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) November 25, 2018