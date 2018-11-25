بالفيديو والصور.. الأهلي يفوز على الاتحاد بثلاثية مقابل هدف
حقق فريق نادي الأهلي فوزًا رائعًا على غريمه الدائم نادي ” الاتحاد ” ، وذلك بنتجة 3-1 ، خلال اللقاء الذي جمعهما اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة العاشرة بدوري كأس الأمير ” محمد بن سلمان ” .
وافتتح التسجيل بالمباراة لاعب نادي الاتحاد ” فهد المولد ” حيث أحرز الهدف الأول والوحيد للاتحاد بالدقيقة 7 ، فيما سجل اللاعب ” عمر السومة ” في الدقيقة 21 أول أهداف النادي الأهلي، وأتبعه اللاعب ” عبدالفتاح عسيري ” بالهدف الثاني في الدقيقة 49، وأحرز اللاعب ” عبدالله السعيد ” الهدف الثالث في الدقيقة 76 معلنًا فوز الأهلي بلقاء الديربي على نظيره الاتحاد.
🎥 فيديو للهدف الأول لنادي #الأهلي سجله اللاعب : عمر السومة في الدقيقة 21
الاتحاد 1 : 1 الأهلي #الاتحاد_الأهلي pic.twitter.com/I7uWZuXD7H
— الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) November 25, 2018
🎥 فيديو للهدف الثاني لنادي #الأهلي سجله اللاعب : عبدالفتاح عسيري في الدقيقة 49
الاتحاد 1 : 2 الأهلي #الاتحاد_الأهلي pic.twitter.com/kyj8zuouvn
— الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) November 25, 2018
🎥 فيديو للهدف الثالث لنادي #الأهلي سجله اللاعب : عبدالله السعيد في الدقيقة 76
الاتحاد 1 : 3 الأهلي #الاتحاد_الأهلي pic.twitter.com/GXWif1noD5
— الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) November 25, 2018
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 11646 ] نشر منذ 4 ساعات
☺مبروك لعشاق الملكي🔥💚
دهـر⌛[ عدد التعليقات: 1540 ] نشر منذ 4 ساعات
مبـروك جنوبية😘😆😆😆😆😆
ابو غالب[ عدد التعليقات: 514 ] نشر منذ 4 ساعات
مبروك للملكي وهاردلك للاتحاد وماتعلي العين علي الحاجب وما يصح الا الصحيح واحسن الله عزائكم ياجمهور الاتحاد في ناديكم وانا لله وانا اليه راجعون
ابو خالد[ عدد التعليقات: 131 ] نشر منذ 4 ساعات
قاطع مشوار طويل من المدينة لجدة كله علشان الاتحاد فشلنا مرة ثانية امام الاهلي وش نقول غير لاحول ولا قوة الا بالله خلاص ماعاد اتعب نفسي واخسر فلوسي واترك اشغالي بعد كده علشان اشجع الاتحاد اتفرجها في بيتي وانا مرتاح بلا حرق اعصاب علي الفاضي نصحوني الشباب لاتروح لجدة تري الاتحاد مهزوم لاكن عشقي وحبي للاتحاد خلني اروح للجوهرة
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 11646 ] نشر منذ 3 ساعات
الله يبارك بعمرك دهر😘قلت لك وقت التوقع😉😂
دهـر⌛[ عدد التعليقات: 1540 ] نشر منذ 3 ساعات
أي تـوقع🤔🤔🤔