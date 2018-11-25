صدور الموافقة السامية على ترشيح المهندس المديفر رئيساً لمجلس إدارة ” سابتكو “

الرياض(صدى):

صدرت الموافقة السامية على ترشيح معالي نائب وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد بن صالح المديفر، رئيساً لمجلس إدارة الشركة السعودية للنقل الجماعي ” سابتكو ” .

ومعالي المهندس خالد المديفر حاصل على دبلوم الدراسات العليا في الأعمال التجارية العالمية من جامعة أكسفورد و الماجستير في ادارة الأعمال و البكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن .

وسبق لمعاليه شغل مناصب قيادية وتنفيذية منها منصب الرئيس وكبير المديرين التنفيذيين لشركة التعدين العربية السعودية (معادن) ورئيس شركة أسمنت القصيم ، كما شغل عضوية مجلس إدارة كل من شركة معادن وشركة أسمنت القصيم والشركة العربية السعودية للسكك الحديدية (سار) وبنك الخليج الدولي ، كما شغل سابقا عضوية مجلس الأعمال السعودي الأمريكي وعضوية مجلس منظمة الأسمدة العالمية.