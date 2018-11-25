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حقيقة وفاة فريق أخباري أثناء تصويرهم للامطار في ينبع بصاعقة رعدية

حقيقة وفاة فريق أخباري أثناء تصويرهم للامطار في ينبع بصاعقة رعدية
علي القحطاني (صدى):

أوضحت هيئة مكافحة الإشاعات حقيقة مايتداول عن وفاة فريق أخباري أثناء تصويرهم للامطار في ينبع بصاعقة رعدية.

وقالت الهيئة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر “: إن هذه الاخبار غير صحيحة.

وأضافت : الفيديو الحقيقي لتعرض عاملين من الجنسية المصرية بصعق كهربائي بعد إنفجار محول أثناء صيانته في منطقة سلوى بالكويت الشهر الماضي.


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