حقيقة وفاة فريق أخباري أثناء تصويرهم للامطار في ينبع بصاعقة رعدية
أوضحت هيئة مكافحة الإشاعات حقيقة مايتداول عن وفاة فريق أخباري أثناء تصويرهم للامطار في ينبع بصاعقة رعدية.
وقالت الهيئة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر “: إن هذه الاخبار غير صحيحة.
وأضافت : الفيديو الحقيقي لتعرض عاملين من الجنسية المصرية بصعق كهربائي بعد إنفجار محول أثناء صيانته في منطقة سلوى بالكويت الشهر الماضي.
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 35310 ] نشر منذ 4 ساعات
يا كثرها
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 35310 ] نشر منذ 4 ساعات
يا كثرها