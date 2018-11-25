لم تشهدها منذ 30 عاماً.. أمطار غزيرة على الشرقية والأمانة تستنفر

سعيد العجل(صدى):

شهدت المنطقة الشرقية، اليوم الاثنين، هطول كميات كبيرة من الأمطار لم تشهدها منذ 30 عاماً، حيث بلغت كمية الأمطار خلال الساعات الخمس الماضية ما يفوق 125 مترا مكعب.

وأفادت أمانة المنطقة في بيان لها، أنه تم التعامل مع هذه الأمطار وفقاً للخطة التي تم إعدادها مسبقاً للتعامل مع مثل هذه الحالات الطارئة حيث تم تصريف أكثر من 2 مليون و400 ألف متر مكعب خلال الخمس ساعات الماضية وتعتمد الخطة على رصد دقيق لمواقع تجمعات المياه ، على ان تتم الاستفادة من كافة الإمكانيات البلدية.

وأكدت أنه تم نشر الفرق الميدانية ومعدات شفط المياه ومتابعة شبكات تصريف مياه الأمطار والسيول كما تم الدفع بـ3500 عامل و370 آلية ومعدة للتعامل مع الأضرار الناجمة عن هطول الأمطار، كما تم التأكيد على جاهزية مركز الطوارئ لاستقبال بلاغات المواطنين وسرعة التفائل الفوري معها.

وأشارت إلى أنه تم احتواء الموقف ولم يتم إغلاق سوى نفقين فقط أحدهما في طريق الملك فهد مع شارع الأمير نايف والآخر تقاطع عثمان بن عفان مع طريق الملك فهد كإجراء احترازي بعد انتشار تجمعات المياه.