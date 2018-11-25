بالفيديو.. تفاصيل ضرب طالب بسلك كهربائي على وجهه على يد معلمه بجازان
كشف المتحدث الرسمي لتعليم جازان يحيى عطيف، تفاصيل قضية ضرب طالب بسلك كهربائي على وجهه في جازان على يد معلمه.
وقال عطيف خلال مشاركته في برنامج ” معالي المواطن ” : وجه المدير العام لتعليم جازان، بتشكيل لجنة عاجلة؛ للتحقيق في شكوى المواطن بتعرض نجله لاعتداءٍ وحشي.
وأوضح : أن المعلم هو وكيل المدرسة، ولا علاقة لنا بما يفعله خارج المدرسة، ونحن ننتظر تقرير اللجنة النهائي والتي نثق فيها.
المتحدث الرسمي لتعليم جازان يحيى عطيف يكشف تفاصيل قضية ضرب طالب في جازان على يد معلمه#معالي_المواطن pic.twitter.com/PrxtSIAg6p
— معالي المواطن (@Ma3alialMowaten) November 25, 2018
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