بالفيديو.. تفاصيل ضرب طالب بسلك كهربائي على وجهه على يد معلمه بجازان

تركي السالم(صدى):

كشف المتحدث الرسمي لتعليم جازان يحيى عطيف، تفاصيل قضية ضرب طالب بسلك كهربائي على وجهه في جازان على يد معلمه.

وقال عطيف خلال مشاركته في برنامج ” معالي المواطن ” : وجه المدير العام لتعليم جازان، بتشكيل لجنة عاجلة؛ للتحقيق في شكوى المواطن بتعرض نجله لاعتداءٍ وحشي.

وأوضح : أن المعلم هو وكيل المدرسة، ولا علاقة لنا بما يفعله خارج المدرسة، ونحن ننتظر تقرير اللجنة النهائي والتي نثق فيها.