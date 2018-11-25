بالصور.. لاعبو الهلال يستأنفوا تدريباتهم عقب مباراة الفيصلي

نواف السالم(صدى):

عاود لاعبو فريق الهلال، اليوم الأحد، تدريباتهم المسائية عقب تعادلهم مع مضيفه الفيصلي مساء أمس، وأجرى اللاعبون الذين شاركوا بصفة أساسية في اللقاء تدريبًا استرجاعيًا.

وأدي بقية اللاعبين مرانًا اعتياديًا اشتمل على الجانبين اللياقي والفني، وفرض المدير الفني ” جورجي جيسوس ” في بداية المران تدريبات فنية متنوعة.

واختتم ” جيسوس ” ، مران اليوم بمناورة على جزء من مساحة الملعب، وتابع المران نائب رئيس النادي الأستاذ ” فهد بن أحمد راشد ” ، فيما يجري ” الفريق ” صباح يوم غد الإثنين، مرانًا مغلقًا، وذلك في مقر النادي.