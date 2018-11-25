بالصور.. لاعبو الهلال يستأنفوا تدريباتهم عقب مباراة الفيصلي
عاود لاعبو فريق الهلال، اليوم الأحد، تدريباتهم المسائية عقب تعادلهم مع مضيفه الفيصلي مساء أمس، وأجرى اللاعبون الذين شاركوا بصفة أساسية في اللقاء تدريبًا استرجاعيًا.
وأدي بقية اللاعبين مرانًا اعتياديًا اشتمل على الجانبين اللياقي والفني، وفرض المدير الفني ” جورجي جيسوس ” في بداية المران تدريبات فنية متنوعة.
واختتم ” جيسوس ” ، مران اليوم بمناورة على جزء من مساحة الملعب، وتابع المران نائب رئيس النادي الأستاذ ” فهد بن أحمد راشد ” ، فيما يجري ” الفريق ” صباح يوم غد الإثنين، مرانًا مغلقًا، وذلك في مقر النادي.
ابو راشد[ عدد التعليقات: 514 ] نشر منذ 4 ساعات
لايوجد فريق كبير في كرة القدم من يخدمها تخدمه الفيصلي لعب ضد الهلال الكبير وخرج متعادلا لانه قدر قوة الهلال ولعب المدرب باسلوب متوازن حتي حقق الالتعادل ريال مدريد الفريق القوي انهزم من فريق مغمور ب 3 اهداف لصفر وبرشلونه انهزم من قبل من فريق امكانيته الفنية اضعف من البرشا