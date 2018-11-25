الكشف عن الموعد المتوقع لإصدار العملية الافتراضية للمملكة

نايف السالم(صدى):

رجّح تقرير عالمي، أن تكشف المملكة عن عملتها الافتراضية، خلال عام 2019 وذلك بعد الإعلان عن مرحلة التصميم بشكل رئيسي خلال الأيام الماضية.

وذكر تقرير لموقع “ FX Street ” الاقتصادي العالمي، أن المملكة ممثلة في مؤسسة النقد العربي تعمل حاليا على تقييم الموقف فيما يتعلق بإصدار العملة الإلكترونية الخاصة بالسعودية.

وأوضح التقرير، أنه إذا سارت الأمور على الوتيرة الحالية، فإنه من المتوقع أن تصدر المملكة عملتها الافتراضية والتي لم يعلن عن اسمها حتى الآن خلال عام 2019.

وأكد أن الدول التي تتمتع باحتياطي نفطي ضخم، وعلى رأسها المملكة، ستكون أكثر الدول استفادة من إصدار العملات الافتراضية في الوقت الحالي.

يذكر أن هناك العديد من الدول التي تتأهب لتنفيذ فكرة مماثلة، منها اليابان وتونس والسويد سوف يصدرون عملات افتراضية تحمل أسماء.