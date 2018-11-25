بالفيديو.. بطل جديد في مسلسل بطولات السعوديين يروي قصة إنقاذه لمحتجز
تطوع مواطن يدعى ماجد العتيبي، في إنقاذ شخص احتجز في جبال الطخفة ” الناصفة ” في القصيم، لمدة ست ساعات.
وروى ماجد خلال مداخلته في برنامج ” معالي المواطن ” قصة إنقاذه للمحتجز، قائلًا: ” رأيت الحادثة وتجمع الأهالي، واستطاعت الوصول لهم قبل الدفاع المدني، وكان الشاب في قمة الجبل. ”
وتابع: ” وبفضل الله استطاعت أني أوصله، وكان مجهد وفي موقف لا يحسد عليه “، مؤكدًا أنه أنقذه في حوالي ساعتين.
ماجد العتيبي.. بطل جديد في مسلسل بطولات السعوديين
قصة إنقاذه لمحتجز يرويها بنفسه..#معالي_المواطن pic.twitter.com/pdMowNEgrI
— معالي المواطن (@Ma3alialMowaten) November 25, 2018
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