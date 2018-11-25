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بالفيديو.. بطل جديد في مسلسل بطولات السعوديين يروي قصة إنقاذه لمحتجز

بالفيديو.. بطل جديد في مسلسل بطولات السعوديين يروي قصة إنقاذه لمحتجز
سالم المطيري(صدى):

تطوع مواطن يدعى ماجد العتيبي، في إنقاذ شخص احتجز في جبال الطخفة ” الناصفة ” في القصيم، لمدة ست ساعات.

وروى ماجد خلال مداخلته في برنامج ” معالي المواطن ” قصة إنقاذه للمحتجز، قائلًا: ” رأيت الحادثة وتجمع الأهالي، واستطاعت الوصول لهم قبل الدفاع المدني، وكان الشاب في قمة الجبل. ”

وتابع: ” وبفضل الله استطاعت أني أوصله، وكان مجهد وفي موقف لا يحسد عليه “، مؤكدًا أنه أنقذه في حوالي ساعتين.


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