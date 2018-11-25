في عقد هو الأكبر في تاريخ الدوري.. المسافر راعيا لدوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى لثلاثة مواسم

محمد السعران(صدى):

وقع سعادة رئيس مجلس إدارة رابطة الدوري السعودي للمحترفين، رئيس رابطة دوري أندية الدرجة الأولى المكلف الأستاذ مسلي آل معمر عقد رعاية دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى السعودي مع شركة المسافر، وذلك في قاعة المؤتمرات بمدينة الملك عبدالله الرياضية بمحافظة جدة قبيل لقاء الاتحاد والأهلي ضمن الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بحضور المدير التنفيذي لدوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى الأستاذ منصور بن محمد الرفاعي.

ومثل الرابطة في التوقيع الأستاذ مسلي آل معمر، فيما مثل شركة مسافر عضو مجلس الإدارة الأستاذ ماجد النفيعي.

من جهته بارك رئيس مجلس إدارة رابطة دوري أندية الدرجة الأولى المكلف الأستاذ مسلي آل معمر هذه الرعاية، مشيراً إلى أن قيمة العقد تعد هي الأكبر في تاريخ دوري أندية الدرجة الأولى، والذي وصل إلى 36 مليون ريال مقسمة على ثلاثة أعوام، بواقع 12 مليون ريال للعام الواحد، مقابل وضع شعار المسافر على قمصان أندية الدرجة الأولى والملاعب التي تحتضن لقاءات المسابقة.

وأكد آل معمر أن الرعاية التي تم توقيعها تمثل دليل على أن البيئة الرياضية أصبحت جاذبة ومغرية للقطاع الخاص، وهذا نتيجة الدعم اللامحدود الذي تجده الرياضة السعودية من قبل حكومة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله، وبمتابعة معال رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، والذي انعكس إيجاباً على الكرة السعودية وعلى الألعاب الأخرى.

وشدد مسلي آل معمر على أن الرابطة تسعى إلى استقطاب مستثمرين إضافيين، لزيادة مداخيل أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى، من خلال إيجاد أفضل السبل لإيصال الرعاة إلى جماهير الأندية الموزعين في جميع مناطق المملكة.

من جهته أكد الأستاذ ماجد النفيعي عضو مجلس إدارة شركة المسافر، أنهم حرصوا على رعاية دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى، في إطار خطة الشركة في التوسع والوصول إلى كافة مناطق المملكة، إلى جانب رغبتهم الأكيدة للمشاركة في دعم القطاع الرياضي من خلال أندية كرة القدم في مختلف مناطق المملكة.

وكان مجلس إدارة رابطة دوري أندية الدرجة الأولى قد عقد اجتماعا ظهر اليوم في محافظة جدة، بحضور رؤساء أندية الطائي، النجوم، العين، هجر، الأنصار، نجران، العدالة، جدة، الجبلين، المجزل، حيث بارك الاجتماع توقيع الرعاية مع شركة المسافر، إلى جانب مناقشة تفاصيل الأمور المالية الخاصة بالأندية من قيمة الرعاية، والعديد من الأمور المالية المتعلقة بالأندية، إلى جانب عددا من الموضوعات والتنظيمات الخاصة بأندية دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى.