بالفيديو.. ضيف يصفع أحد مرتزقة الجزيرة: الشعب السعودي متعلق بقيادته

طلال الضوي(صدى):

سأل مذيع قناة الجزيرة وأحد مرتزقتها، الخبير السياسي، علي ناصر الدين، عن أزمة خاشقجي ومدى تأثيرها على قيادة المملكة.

وكان رد الخبير صادمًا، ليجيب هل تريد الحقيقة؟، أنا اعتقد بل لدي معلومات دقيقه تؤكد أن هذه الحملات التي تعرضت لها المملكة قد زادت من تعلق الشعب السعودي‬ في قيادته.

يذكر أن القناة القطرية قد شنت عبر مرتزقتها حملة مسعورة ضد المملكة منذ اللحظة الأولى لحادثة خاشقجي، بل أول من أكد مقتله رغم عدم خروج أي معلومة تؤكد مصير خاشقجي، مما يدل على معرفتهم بالمؤامرة التي بالتأكيد لتركيا ونظام قطر يد فيها.