البنك الإسلامي للتنمية: وظائف إدارية شاغرة في جدة
أكد البنك الإسلامي للتنمية، اليوم الأحد، على توافر وظائف إدارية للسعوديين والمقيمين، من حمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير؛ وذلك للعمل بمقر البنك الرئيس في محافظة جدة.
وأوضح ” البنك ” ، أنَّ التقديم متاح حتى تاريخ 15 ديسمبر القادم ، وأن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية ” خبير أول التمويل الإسلامي- المراجعة: درجة البكالوريوس في (الشريعة، الشريعة الإسلامية، المصرفية الإسلامية، والمالية)، ويفضل درجة الماجستير، رئيس الشعبة- الموارد البشرية: درجة الماجستير في (إدارة الأعمال، أو الموارد البشرية ) ، خبير أول التمويل الإسلامي- التدقيق: درجة البكالوريوس في (الشريعة، الشريعة الإسلامية، المصرفية الإسلامية، والمالية)، ويفضل درجة الماجستير.
وأشار البنك، إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي هنا .
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