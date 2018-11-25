البنك الإسلامي للتنمية: وظائف إدارية شاغرة في جدة

فاطمة المالكي(صدى):

أكد البنك الإسلامي للتنمية، اليوم الأحد، على توافر وظائف إدارية للسعوديين والمقيمين، من حمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير؛ وذلك للعمل بمقر البنك الرئيس في محافظة جدة.

وأوضح ” البنك ” ، أنَّ التقديم متاح حتى تاريخ 15 ديسمبر القادم ، وأن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية ” خبير أول التمويل الإسلامي- المراجعة: درجة البكالوريوس في (الشريعة، الشريعة الإسلامية، المصرفية الإسلامية، والمالية)، ويفضل درجة الماجستير، رئيس الشعبة- الموارد البشرية: درجة الماجستير في (إدارة الأعمال، أو الموارد البشرية ) ، خبير أول التمويل الإسلامي- التدقيق: درجة البكالوريوس في (الشريعة، الشريعة الإسلامية، المصرفية الإسلامية، والمالية)، ويفضل درجة الماجستير.

وأشار البنك، إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي هنا .