انقلاب مركبة تقل شابين على طريق غميقة – العين الحارة بالليث

علي القحطاني (صدى):

وقع اليوم حادث انقلاب سيارة كانت تقل شابين على طريق ” غميقة – العين الحارة ” بالليث.

وتفصيلا؛ كان شابان يستقلان سيارة من نوع ” يارس ” في طريقهما إلى مركز غميقة، وأثناء سيرهما في الطريق فوجئا بانهيار الطريق الأسفلتي أمامهما مما تسبب في سقوطهما وانقلاب المركبة التي تقلهما.

وأسفر الحادث عن إصابة الشابين بإصابات متفرقة تراوحت بين رضوض وخدوش، وتم نقلهما إلى مستشفى الليث العام لتلقي العلاج.

وأكد أهالي مراكز شرق الليث أن الطريق يشكل خطرا على المارة لافتقاده الانارة ، وناشدوا الجهات المعنية بسرعة مباشرة الطريق ووضع علامات التنبيه لمرتاديه .