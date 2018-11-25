نقطة واحدة تبعد أرسنال من المربع الذهبي

ماجد محمد(صدى):

فاز أرسنال 2-1 على مضيفه بورنموث في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الأحد، ليصبح على بعد نقطة واحدة من المربع الذهبي.

وسجل جيفرسون ليرما، لاعب بورنموث، بطريق الخطأ في مرماه ليمنح أرسنال التقدم لكن النرويجي الدولي جوشوا كينج أدرك التعادل في نهاية الشوط الأول.

وأحرز بيير-إيمريك أوباميانج الهدف الثاني لأرسنال في الدقيقة 68 وحافظ الدفاع المكون من ثلاثة لاعبين على التقدم رغم أن ليرما سدد كرة في القائم قرب النهاية.

وبهذا يكون أرسنال قد عزز مسيرته الرائعة في الفترة الأخيرة وحافظ على سجله دون هزيمة في المباراة 17 على التوالي في كل المسابقات بهذا الفوز في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.