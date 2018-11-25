تعليق الدراسة ببعض مدارس الليث غدًا الاثنين

علي القحطاني (صدى):

قرَّر عدد من قادة المدارس في محافظة الليث، تعليق الدراسة غدًا الاثنين؛ لاستمرار حالة الطقس السيئة.

وأرسل قادة بعض المدارس، رسائل نصية إلى أولياء الأمور تفيد بتعليق الدراسة، لوجود تجمعات مائية محيطة بالمدارس ما يشكل خطر على الطلاب.

وشهدت الليث، هطول الأمطار بغزارة ما أدى إلى تكون التجمعات المائية، فيما تعمل آليات البلدية على شفط تلك التجمعات والذي قد يستغرق أيامًا.

وتسببت السيول في جرف السيارات واحتجاز مواطنون، كما لجأ بعض السكان إلى أسطح المباني تحسبًا لحدوق حرائق نتيجة تماسات كهربائية.