” النامي ” : زيارة ولي العهد لمصر تؤكد عمق العلاقات بين البلدين

رحاب فتحي(صدى):

رفع الملحق الثقافي بسفارة خادم الحرمين الشريفين بالقاهرة الدكتور / خالد بن عبد الله النامي باسمه ونيابة عن كافة منسوبي الملحقية الثقافية السعودية بالقاهرة والطلبة والطلبات الدارسين بجمهورية مصر العربية ، ترحيبهم الحار بزيارة سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير/ محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود وزير الدفاع نائب رئيس مجلس الوزراء إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة ، مؤكداً أن هذه الزيارة تدل على عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية الوطيدة والمتينة التي تربط بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية .

كما دعا د./”النامي” الله العلي القدير أن يحفظ البلدين الشقيقين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية وأن يديم نعمة الأمن والأمان والاستقرار والرخاء، في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله ، وفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي حفظه الله .