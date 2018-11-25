برشلونة يفصح عن غياب رافينيا لإصابته بالرباط الصليبي

نواف السالم(صدى):

كشف نادي ” برشلونة ” حامل لقب الدوري الإسباني في كرة القدم، اليوم الأحد، في بيان له عن تغيب لاعبه البرازيلي ” رافينيا ” لفترة طويلة عن صفوفه بسبب قطع في الرباط الصليبي للركبة، بعد مشاركته في قمة المرحلة الثالثة عشرة ضد ” أتلتيكو مدريد ” .

ودخل رافينيا صاحب الـ 25 عام كبديل مطلع الشوط الثاني للاعب ” سيرجي روبرتو ” في مباراة السبت بين المتصدر برشلونة ومضيفه أتلتيكو (1-1)، وشارك حتى النهاية، وبدا غير مرتاح في مراحل عدة.

ونص البيان على : ” تعرض رافينيا لقطع في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليسرى، في الأيام القليلة المقبلة سنمضي الى

علاج جراحي ” .

وبشأن سيرجي روبرتو (26 عاما)، تأكد غيابه ” بين ثلاثة وأربعة أسابيع في العضلة الخلفية (للفخذ) في الساق اليسرى، ومن المتوقع غيابه عن المباراتين المتبقيتين للفريق في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، ومباراتين في الليغا المحلية.