جزائري يتعهد بذبح كل حلاله إكرامًا لزيارة ولي العهد

الجزائر(صدى):

تعهد أحد الجزائريين، بذبح كل حلاله إكرامًا لزيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، إلى الجزائر، المقرر لها أوائل ديسمبر المقبل.

وكتب في تغريدة عبر حسابه على ” تويتر ” : ” ما باليد حيلة وأدري أن القلوب ترفرف خفاقة لزيارة الأمير محمد بن سلمان يحفظه الله وأدري أن بين القلوب والواقع برزخ الرسميات، وأن كان الأمر لي فعهدي أني أذبح كل حلالي إكراما لسمو فخره بالنفس وعلو مقامه بالقلب فالوبر لكم والنوق لكم والعز لكم والوجدان أنتم سيده. “