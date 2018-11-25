النيابة العامة تحدد مصير المخالف لأمر رجل الضبط الجنائي في موقع الجريمة

نايف السالم(صدى):

أكدت النيابة العامة، أنه يحق لرجل الضبط الجنائي عند انتقاله –في حال التلبس بالجريمة-، أن يمنع الحاضرين من مبارحة مكان الواقعة أو الابتعاد عنه، حتى يحرر المحضر اللازم بذلك.

كما أوضحت أنه يحق له استدعاء من يمكن الحصول منه على معلومات في الواقعة، في الحال.

وأشارت إلى أنه إذا خالف أحد الحاضرين الأمر الصادر إليه من رجل الضبط الجنائي أو امتنع أحد ممن دعاهم عن الحضور؛ فيثبت ذلك في المحضر، ويحال المخالف إلى المحكمة المختصة لتقرير ما تراه في شأنه.

وفي وقت سابق، كشفت النيابة العامة، عن 4 حالات يكون الجريمة متلبس بها، وهي : إدراك الجريمة حال ارتكابها، وإدراك الجريمة عقب ارتكابها بوقت قصير، وتتبع الجاني إثر وقوع الجريمة، ووجود الجاني بعد وقت قليل من وقوع الجريمة حاملاً أشياء أو به علامات تفيد ارتكابه الجريمة.