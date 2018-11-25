شاهد.. فرح الهادي تخضع لعملية تجميل جديدة قبل العرس

الكويت(صدى):

خضعتْ الفنانة الكويتية، فرح الهادي، لعملية تجميل جديدة في وجهها، استعدادًا لحفل الزّفاف، الذي ستقيمه مرّة ثانية، وذلك احتفالًا بمرور عام على زواجهما.

ونشرتْ ” الهادي ” ، عبر حسابها الخاصّ على تطبيق ” سناب شات ” ، مقطع فيديو استعرضت خلاله نتائج عملية التجميل، التي خضعتْ لها حيث أجرتْ بعض التعديلات بشكل جفون عيونها وشفتيها، بالإضافة إلى تخلّصها من منطقة الدّهون أسفل الذّقن.

وأكدت الفنانة الكويتية، إنّ عملية التجميل الجديدة، تأتي بسبب رغبتها في عمل ” نيولوك ” ، يتناسب مع حفل العرس الثاني.

يذكر أن الفنانة فرح الهادي قد أعلنت عن اتّفاقها مع زوجها، الفنان الكويتيّ، عقيل الرئيسي، على إقامة حفل زواج ثانٍ، بالتّزامن مع عيد زواجهما الأوّل، الذي سيوافق يوم 31 ديسمبر المقبل.