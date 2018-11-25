” بلدية سلطان ” تغلق 5 عربات فود ترك وعدد من المقاهي

أبها(صدى):

أغلقت بلدية مدينة سلطان، أمس السبت، عدد من المقاهي وخمس عربات فود ترك، بالإضافة إلى أنه تم مصادرة نحو 60 كجم من المواد الغذائية غير الصالحة للاستخدام الآدمي ، حسبما أعلنت أمانة منطقة عسير.

وجاء ذلك في إطار أهداف مبادرة معالجة التشوه البصري التي تم اعتمادها من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية لتحسين المشهد الحضري لمدن المملكة، مشيرة الأمانة إلى أن المبادرة تضمنت طلاء خطوط الطرق، وإصلاح أعمدة الإنارة ودراسة الضوابط والمعايير الخاصة بالأنشطة الخدمية .

يذكر أن جميع أعمال معالجة التشوه البصري في المنطقة جاءت بتوجيه من قبل أمين منطقة عسير د. وليد الحميدي، بعدم التهاون مع المخالفين بأي شكل من الأشكال، وبمتابعة من المشرف العام على البلديات الفرعية مهدي أبو عزيزة.