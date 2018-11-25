قطر ستسمح بدخول الإسرائيليين مجانًا في المونديال

طلال الضوي(صدى):

كشفت وسائل إعلام عبرية، أن قطر ستسمح للإسرائيين بزيارة أراضيها بجواز سفر إسرائيلي، وكذلك دخول ملاعب المونديال بالمجان لمشاهدة المباريات أثناء البطولة.

ونقلت القناة الثانية الإسرائيلية، عن مسؤولين قطريين أنهم سوف يسمحون للإسرائيليين بدخول الأراضي القطرية، خلال منافسات مونديال قطر لعام 2022، حتى ولو كانوا من سكان مستوطنات القدس، أو الضفة الغربية.

وأشارت القناة، إلى أنهم سيُسمح لهم بدخول ملاعب مونديال قطر بالمجان من أجل مشاهدة مباريات البطولة، مستشهدة بزيارة الصحفي هنريكا تسيمرمان لقطر، بجواز سفره الإسرائيلي.

وفي سياق آخر، كان جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قد ألمح إلى إقامة كأس العالم 2022 في عدة دول، في حال تمت زيادة عدد المنتخبات المشاركة في البطولة المقررة إقامتها في قطر إلى 48 بدلاً من 32.

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