قتل وجرح وخطف.. 5 جرائم للحوثيين في 24 ساعة

فهمي محمد(صدى):

تتفاقم وحشية، ميليشيات الحوثيين الإرهابية المدعومة من إيران يوميًا، إذ قاموا بخمسة جرائم في يوم واحد، ومنها: نهب 500 محولًا كهربائيًا من مدينة الحديدة.

كما اطلقت الميليشيا ثلاثة صواريخ من نوع ” زلزال 1 ” إيرانية الصنع باتجاه مواقع قبالة جبل الدود، واستهدفت سوقًا في منطقة المنظر بالمدفعية نتج عنها ثلاث ضحايا، وإصابة ثلاثة من المدنيين، واختطفت عشرين مواطن يمني، من بينهم الصحفي أنور الحاج بمديرية باجل.

وتسببت ميليشيا الحوثي الإرهابية في وفاة الشيخ صالح الرقلي، أحد وجهاء مديرية العشة، داخل سجونها بعد 15 يومًا من اختطافه.