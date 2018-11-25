تفاعلًا مع ” صدى ” .. إصلاح طريق عام بالرياض بعد ابتلاعه شاحنة (صور)

سعيد العجل(صدى):

تفاعلت الشركة المنفذة لمشاريع قرب استاد الملك فهد الدولي وكلية الملك فهد الأمنية مع خبر صحيفة ” صدى ” ، والذي نشر بالأمس تحت عنوان ” الأسفلت يبتلع شاحنة كبيرة في طريق عام بالرياض ” .

وخلال أقل من 24 ساعة، قامت الشركة بإصلاح الطريق اليوم الاثنين؛ تجنبًا لوقوع حوادث أخرى.

وكان عدد من سكان حي المعيزيلة شرق الرياض قد ناشدوا عبر ” صدى ” ، أمانة الرياض والشركة المنفذة للمشاريع بسرعة إيجاد حلول لمشاكل الازفلت التى تسببت في مشاكل عدة لمركباتهم جراء التشققات تارة والخفس تارة أخرى.

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