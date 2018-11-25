موظف يرفض الانفاق على أبنائه بسبب الدجالين والسحرة

القاهرة(صدى):

اتهمت سيدة مصرية طليقها بالتهرب من الإنفاق على ابنائه، مبررا ذلك أنها كانت تنفق أمواله على الدجالين والسحرة.

واستمعت محكمة الأسرة في مصر، اليوم، لدفاع موظف اتهمته طليقته بالتهرب من الإنفاق على أبنائها، مؤكدًا أنها كانت تنفق أمواله على الدجالين والسحرة، مطالبًا بعرضها على طبيب نفسي.

وروى الموظف حكايته قائلا: ” إن طليقته تعاني من الهلوسة باستمرار واعترفت لجيرانهما، إنها سيطرت عليه لسنوات عن طريق السحر “، مؤكدا أنها باعت مصوغاتها، بسبب سعيها وراء المشعوذين في المحافظات “.

وأضاف أن قبل الطلاق اعترفت بأنها كانت تربطها علاقة بقارئة فنجان، تصحبها للسحرة في المحافظات،مبينا: ” رغم علمي أن ما تقوله تخاريف، ولكني خشيت على أولادي منها وأطالب بعرضها علي طبيب نفسي “.

وكانت الزوجة الثلاثينية قد أقامت دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بالسويس، تطالب زوجها بسداد نفقات أبنائها بعد قيامه بتطليقها غيابيًا.