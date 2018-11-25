ولي العهد يلتقي ملك إسبانيا السابق ورئيس جمهورية الشيشان وولي عهد دبي

أبو ظبي(صدى):

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اليوم كلا من جلالـة الملك خوان كـارلوس ملك مملكة إسبانيا السابق، وفخامة الرئيس رمضان قديروف رئيس جمهورية الشيشان، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وذلك على هامش منافسات الجولة الختامية لبطولة العالم لسباقات الفورمولا 1 في موسم 2018 / في مضمار حلبة مرسى ياس في أبو ظبي .

وجرى خلال اللقاءات تبادل الأحاديث الودية .