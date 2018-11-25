بالفيديو.. معنفة تروي تفاصيل مبكية عن قصتها مع زوجها

علي القحطاني(صدى):

روت معنفة من محافظة جدة، تفاصيل مبكية عن قصتها مع تعنيف زوجها لها ولأولادها.

وأوضحت خلال برنامج ” سيدتي ” مساء اليوم، أنها كانت في معاناة لا يعلم بها سوى الله، مضيفة: ” كان يضربنا والأولاد ويكسر أسنانها لكونه كان مدمن مخدرات ” .

وأشارت إلى أنه كان يأخذهم إلى أماكن مهجورة ويضربهم، موضحة أنها تحمّلت هذا الألم من أجل أطفالها، كما أنها لا تملك مصدر دخل آخر حيث كانت الظروف صعبة عندما أتت إلى جدة.

وقالت: ” من كتر ما بكيت جفّت عيوني، لم يدر أحد بي ولا رأى ما كنت فيه، حسبي الله عليه ” .

وفي ذات السياق، أكدت الدكتورة موضي الزهراني رئيس فريق الحماية الاجتماعية بوزارة العمل سابقا، أن الإبلاغ عن التعنيف صار إجبارياً و كذلك الحماية لمن يبلغ، مشيرة إلى أن نظام الحماية والقرارات العدلية الصارمة قللت من محاولات التعنيف.