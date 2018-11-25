انتبه فوال على الطريق !

في كل صباح لاتكاد تخرج من زحمة الحفريات ثم تقع في زحمة الاشارات وهذا من الطبيعي ان يحصل ، لكن الغير طبيعي ان تقع في زحام طوابير السيارات والوقوف الخاطئ على الشوارع الرئيسية بسبب محل فول وهذا مايحصل في بعض شوارعنا ، كنا نشاهد في الافلام المصرية والمسرحيات ان الفول يسبب التناحه بعد تناوله وهذا مايحدث عندنا كل صباح تجد سائقي السيارات امام محلات الفول لايكتروث لزحمة الناس ولا اصوات البواري وكأنه مصاب بغيبوبه مؤقته ، انها ثقافة الفول في كل صباح لها تاثير على حركة السير واتمنى الا يكون لها اثار جانبية على الانتاجية في العمل لان الفول يشبهونه بالخرسانة التي تملأ المعدة طوال النهار .

هل الفول هو السبب الرئيسي في راجعنا بكره والسيستم عطلان روح اشتر ملف اخضر علاق ؟

هل الفول السبب الرئيسي في المنظر المقزز لبعض دورات المياه في بعض الوزارات والمرافق العامة ؟

لماذا اصبحت محلات الفول جزء من المشاكل المرورية وربما تكون سبب في مشاكل اخرى بسبب اغلاق الطريق .

يجب على من يفضل تناول الفول كل صباح ان يحترم قواعد المرور ولايغلق الطريق من اجل صحن فول لان مصالح الناس لاتقدر بصحن فول .