بالفيديو والصور.. ولي العهد يحضر سباق الفورمولا في أبوظبي

أبوظبي(صدى):

حضر صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حفظه الله، منافسات فورمولا 1 في أبوظبي وذلك خلال زيارته إلى دولة الإمارات.

وانطلق سباق جائزة أبوظبي الكبرى للفورمولا في جولته الختامية من بطولة العالم في نسخته العاشرة على حلبة “مرسى ياس”، بمناسبة الذكرى العاشرة لانطلاق سباقات فورمولا 1 في أبوظبي، وفقًا لقناة العربية.

وظهر في الفيديو أيضا وزير الخارجية عادل الجبير متحدثا مع وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد.

ووصل ولي العهد مساء الخميس الماضي، إلى الإمارات، في أول زيارة خارجية له، حيث أنه سيصل اليوم البحرين وسيكون في استقباله الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

و سيجري ولي العهد خلال زيارته مباحثات مع ملك البحرين تتناول العلاقات الأخوية التاريخية الوثيقة والمتميزة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.