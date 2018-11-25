رسميًا.. إقالة مدرب الوحدة الإماراتي

ماجد محمد(صدى):

أعلن نادي الوحدة الإماراتي، عن إقالة مدرب الفريق الأول لورينت ريجيكامب بعد النتائج السلبية التي حققها الفريق في الفترة الأخيرة.

وقالت شركة الوحدة لكرة القدم، في بيان لها، أنه تم الاجتماع مع ” ريجيكامب ” و مناقشة النتائج السلبية الأخيرة للفريق في مسابقة دوري الخليج العربي.

وأضافت أنه تم الاتفاق على أن هذه النتائج لا ترقى إلى الإمكانيات التي تم توفيرها للفريق مؤكدين على ضرورة إحداث تغيير وبث روح جديدة بعد سلسلة التراجعات التي حدثت في الفترة الأخيرة، لاسيما أنه قد خُطط للفريق وفقًا للإمكانيات المتوفرة المنافسة على كافة البطولات للموسم 2018/2019 وخاصةً بعد حصوله على بطولة السوبر في مستهل الموسم الرياضي الحالي.

و تقدمت الشركة، بالشكر للمدرب على الفترة التي قضاها في إدارة الشئون الفنية للفريق مقدرين جهوده وجهود جهازه الفني وعلى البطولات التي حصل عليها الفريق أثناء توليه هو وجهازه الفني.

وبدوره، تقدم المدرب بالشكر الجزيل لمجلس الإدارة والجهاز الإداري واللاعبين على الفترة اللي قضاها معهم متمنيا للفريق كل التوفيق.

واختتمت البيان : ” وإدارة الشركة تدرس تسمية المدرب الجديد للفريق وحتى تاريخه لم يتم الاستقرار على أي اسم وأن ما يتم تداوله من أسماء حاليا لا صحة له ” .