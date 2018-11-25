دراسة تكشف خطأ ” نظرية التطور ” .. وتؤكد : أصل البشر زوجان

أميرة خالد(صدى):

توصلت دراسة علمية حديثة إلى أن كل البشر ينحدرون من ” زوجين اثنين ” دون غيرهما، عاشا ما بين 100 إلى 200 ألف سنة، وهو ما يشكك في ” نظرية التطور ” للعالم الإنجليزي تشارلز داروين.

وأوضحت الدراسة العلمية، التي قامت بها جامعتا ” روكفلر ” الأميركية وبازل السويسري أن هذين الزوجين، ارتبطا بعد ” كارثة كبيرة ” مسحت كل المخلوقات تقريبًا، عن الوجود، مشيرة إلى أن ” الكارثة الكبيرة ” وقعت بعد آخر عصر جليدي،بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وجاءت هذه النتائج إثر دراسة مجموعة من العلماء للشفرة الجينية (الحمض النووي) لأكثر من 5 ملايين مخلوق من مختلف الأصول والأنواع، بمن فيهم البشر.

وكشفت الدراسة أن البشر لهم تنوع جيني أقل من غيرهم من المخلوقات، إذ إن 90 في المئة من أصل كل المخلوقات الموجودة على الأرض حاليًا (بمن فيهم البشر) يعود إلى آباء أخذوا يتكاثرون في الوقت نفسه تقريبًا، وتحديدًا قبل أقل من 250 ألف سنة مضت.

وفي حال كانت تلك النتائج هذه الدراسة صحيحة، سوف تلقي بالشكوك حول نمط ” التطور البشري ” والذي أسس له العالم الإنجليزي تشارلز داروين في ” نظرية التطور ” ، والمعروفة ” خطأ ” بين عامة الناس بـ ” أن الإنسان أصله قرد ” .

وقال الباحث في جامعة بازل السوسرية، ديفيد ثالر ” هذه النتيجة صادمة للغاية.. لقد حاولت أن أحاربها بكل ما أوتيت من قوة ” .

وأضاف الباحث في جامعة روكفلر مارك ستوكل ” في مرحلة شدد البشر على التفرد والاختلاف بين الجماعات، لكن الآن، لا بد أن نكرس مزيدًا من الوقت لدراسة مدى التقارب والتشابه بيننا وبين بقية المخلوقات في مملكة الحيوان ” .