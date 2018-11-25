بالفيديو.. لحظة إنقاذ طالبات ابتدائية علقوا في السيول بالدمام

علي القحطاني(صدى):

أظهر مقطع فيديو، لحظة إنقاذ طالبات المرحلة الابتدائية بعد أن علق ” الباص المدرسي ” بهم في السيول بالدمام.

وأوضح المقطع، فرق الإنقاذ وهي تنقل الطالبات من الباص إلى قارب الإنقاذ مباشرة؛ لكونهم لم يتتمكنوا من النزول على الأرض.

يذكر أن الفيديو تم تصويره في حي الفخارية غرب الدمام بالمنطقة الشرقية، حيث لم يتم تعليق الدراسة اليوم الأحد رغم سوء الأحوال الجوية.

وكانت هيئة الأرصاد وحماية البيئة، قد أصدرت اليوم الاثنين، تنبيهًا على المنطقة الشرقية لاستمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة، تؤدي إلى جريان السيول.