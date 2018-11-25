بالصور.. استمرار أعمال الصيانة بالطريق الدولي لإزالة أثر سيول الليث

عادل الحربي(صدى):

جرفت السيول القوية التي تعرضت لها محافظة الليث، اليوم الأحد، عدد كبير من السيارات، وتسببت في كسر أجزاء من الطريق الدولي، وجرف عدد من الإبل والمواشي.

ومن جانبها باشرت وزارة النقل أعمالها في فتح الطريق، وإزالة الأتربة والتراكمات الطينية، وأغلقت دوريات الأمن الطريق الدولي، وحجزت السيارات في أماكن آمنة، كما قامت بسحب الشاحنات التي غرزت في بقايا السيول.

وعملت ” الجهات المعنية ” ، على إنقاذ عدد من الإبل العالقة، ومسح الطريق الدولي واكتشاف المواقع المتضررة والخطرة، وما زالت أعمال الصيانة مستمرة حتى اللحظة في طريق الساحل الدولي.