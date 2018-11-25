مدينة الملك سعود الطبية تعلن عن وظائف إدارية وصحية شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

تتوافر وظائف إدارية وصحية شاغرة للسعوديين، في مدينة الملك سعود الطبية بمدينة الرياض، لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات.

وأعلنت المدينة أن العمل سيكون بمقر المدينة الطبية في العاصمة الرياض، مشيرة إلى أن الوظائف المتاحة على اسم:

. أخصائي توظيف: درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الموارد البشرية، أو إدارة الأعمال.)

. أخصائي التثقيف الصحي: درجة البكالوريوس في تخصصات: (التثقيف الصحي، أو تعزيز الصحة.)

. أخصائي العلاج الوظيفي: درجة البكالوريوس في تخصص العلاج المهني.

وأوضحت المدينة الطبية أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 25 نوفمبر 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 5 ديسمبر 2018م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي هنا .