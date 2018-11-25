تعرف على حالة الطقس أثناء مواجهة الاتحاد والأهلي في ” الجوهرة “

نواف السالم(صدى):

أوضحت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حالة الطقس المتوقعة على مدينة جدة بملعب الجوهرة والذي سيحتضن قمة مثيرة بين قطبي جدة الاتحاد والأهلي، في ختام مباريات المرحلة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأشارت الأرصاد في ” إنفوغرافيك ” أن درجة الحرارة ستبلغ 23 درجة مئوية وحالة الجو “صحو بوجه عام وطقس معتدل.

وأبانت أن اتجاه الرياح شمالية بوجه عام ، وسرعتها 25 كيلومترا/الساعة، ونسبة الرطوبة: 65%.

”