تعرف على حالة الطقس أثناء مواجهة الاتحاد والأهلي في ” الجوهرة “
أوضحت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حالة الطقس المتوقعة على مدينة جدة بملعب الجوهرة والذي سيحتضن قمة مثيرة بين قطبي جدة الاتحاد والأهلي، في ختام مباريات المرحلة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وأشارت الأرصاد في ” إنفوغرافيك ” أن درجة الحرارة ستبلغ 23 درجة مئوية وحالة الجو “صحو بوجه عام وطقس معتدل.
وأبانت أن اتجاه الرياح شمالية بوجه عام ، وسرعتها 25 كيلومترا/الساعة، ونسبة الرطوبة: 65%.
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الاخضر[ عدد التعليقات: 130 ] نشر منذ 4 دقائق
لو انهزم الاتحاد من الاهلي هذه المرة اخاف ان لايجد الاتحاد من يسانده في المباريات القادمة نواف المقيرن اعلن عن مكافئه مجزية لكل لاعب اتحادي اعتقد مبلغ 50 الف ريال لكل لاعب وقبلها في مبارة الاتحاد مع احد 30 الف ريال لكل لاعب اتحادي ولم يستطيعو الفوز علي احد بين جمهورهم وفي عرينهم الجوهرة لاحياة لمن تنادي طيب وليش هذه المكافئة المجزية لو فازو علي الاهلي اولا المبارة ليست مبارة نهائية علي الكاس حتي ولو فاز الاتحاد مازال يقبع في مؤخرة الدوري ومشورهم طويل في الدوري كل هذه المكافئة من اجل الفوز والتشفي من الاهلي والكرة فوز وخسارة ويوما لك ويوما عليك