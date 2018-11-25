” الغذاء والدواء ” توقع اتفاقية مع وزارة التعليم لتأهيل المدارس في مجالات السلامة الغذائية

الرياض(صدى):

وقّعت الهيئة العامة للغذاء والدواء اليوم, اتفاقية مع وزارة التعليم، للتعاون في تأهيل الهيئة التعليمية بالمدارس في مجالات السلامة الغذائية والدوائية، إضافة إلى التعاون في البحوث المتعلقة بالتغذية المدرسية, بحضور معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، ومعالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى، ومعالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه، ومعالي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام بن سعد الجضعي.

وقّع الاتفاقية من جانب الهيئة نائب الرئيس التنفيذي لقطاع العمليات سامي الصقر, فيما مثل وزارة التعليم وكيل الشؤون المدرسية الدكتور نامي الجهني.

وتتضمن الاتفاقية التي تشمل مناطق المملكة كافة، إسهام الهيئة في تدريب وتأهيل عدد من المرشدين الصحيين والهيئة التعليمية المدرسية ومشرفي المقاصف المدرسية في مجالات السلامة الغذائية والدوائية، إضافة إلى تعاون الطرفين في دعم البحوث والدراسات المتعلقة بالتغذية المدرسية والاستخدام الأمثل للدواء والأجهزة الطبية في المدارس.

كما تشمل اشتراك مختصين من الطرفين في اللجان التي تشكلها أو تشارك فيها الجهتان المختصتان بتطوير أنظمة ولوائح التغذية المدرسية المحلية والدولية، ومشاركة الهيئة والوزارة في المعارض والمؤتمرات واللقاءات التي ينظمها الطرفان في مجالات التغذية والصحة المدرسية، والتعاون في النشر والتغطية الإعلامية للأحداث والفعاليات.

وتضمنت الاتفاقية أيضًا تقديم الهيئة العامة للغذاء والدواء مواد علمية تختص بسلامة الغذاء والدواء والأجهزة الطبية، وتعاونها في تفقد مصنّعي الأغذية ومستودعات موردي الأغذية للمقاصف المدرسية، وتزويد وزارة التعليم بالملاحظات عليها.