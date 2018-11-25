” كفى ” توعي 25 ألف طالب وطالبة بأضرار السموم بالطائف

نايف السالم(صدى):

قدمت جمعية كفى للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بمحافظة الطائف منذ مطلع العام الحالي وعبر برنامج ( جيل ) الذي يقام بالشراكة مع إدارة التعليم برامج ومحاضرات توعوية وتثقيفية بأضرار السموم استفاد منها 25 ألف طالب وطالبة بمدارس التعليم العام بالمحافظة.

وذكر مدير جمعية كفى بالطائف الأستاذ عبدالله بن علي الشهري أن عدد المستفيدين من برنامج جيل عبر فريق التوعية والمعارض 19697 طالباً و 5306 طالبة ،

حيث أن البرنامج تضمن تثقيف وندوات توعوية وأعضاء لأشخاص فارقوا الحياة نتيجة السرطان ، بالإضافة إلى مشاركات العيادات المتنقلة والمجهزة بأحدث الأجهزة برفقة طاقم طبي متخصص في علاج الإدمان.

وبيّن الشهري أن ( جيل ) يستهدف الطلاب والطالبات في جميع المراحل الدراسية ، مشيراً أن مروجي السموم لا يستثنون أي فئة عمرية ، ولذلك توجب على كفى أن تكثف جهودها وخصوصاً خلال فترة الاختبارات لمجابهة مروجي الكبتاجون ،فيما شكرت كفى إدارة التعليم العام بمحافظة الطائف على التعاون الملموس والمتابعة بين التوجية والارشاد بمحافظة الطائف .