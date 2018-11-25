” العامة للتقاعد ” تزف بشرى سارة للمستفيدين بشأن المعاشات وبدل الغلاء

نايف السالم(صدى):

أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد عير حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” عن إيداع معاشات شهر نوفمبر وبدل غلاء المعيشة.

ودعت المستفيدين للتأكد من إيداع المعاش عبر الخطوات التالية التأكد من حسابك لدى البنك الإتصال وقت العمل الرسمي.

ومن جانبه، وجه مواطن سؤالا للتقاعد، قائلا:” أنا خدمة بالقطاع العسكري والآن أنا شغال في وزارة الصحة هل يمكن ضم خدمتي الصحة ولا!”.

وردت التقاعد على استفسار المواطن، قائلة:” إذا كانت الخدمتان خاضعتان لنظام التقاعد ولم تتم تصفية الخدمة المطلوب ضمها؛ فإنها تضاف تلقائيا عند التقاعد”.