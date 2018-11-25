بالفيديو.. أمطار ” الشرقية ” تغرق مدرسة للبنات في الدمام

نايف السالم(صدى):

تسببت مياه الأمطار الغزيرة بالمنطقة الشرقية اليوم الأحد، بدخول المياه بإحدى مدارس البنات غرب الدمام.

واستحوذت أمطار المنطقة الشرقية على اهتمام المغردين ، حيث تم تدشين هاشتاق ” أمطار_الشرقية ” الذي تصدر قائمة أكثر الموضوعات على ” تويتر ” في المملكة، ونشر من خلاله صورا ومقاطع فيديو لأمطار الشرقية.

وكانت الأرصاد الجوية نبهت بهطول الأمطار الغزيرة التي تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة وقد تؤدي لجريان السيول، على المنطقة الشرقية.